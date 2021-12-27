Захарову поразила попытка сделать Верку Сердючку президентом Украины

Официального представителя МИД России Марию Захарову поразила новость о том, что артист Алексей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, мог стать президентом Украины вместо Владимира Зеленского.

Ранее об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила журналистка Алеся Бацман. По ее словам, певца уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая ему финансовую помощь.

«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты. Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», — пришла к выводу супруга журналиста Дмитрия Гордона.

Global Look Press / Anatoly Lomohov

Если бы Данилко выдвинул свою кандидатуру, то мог бы помешать Зеленскому стать главой государства, не сомневается Бацман. Впрочем, к ее словам неоднозначно отнеслась Мария Захарова.

«Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падёж частиц?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Помимо Верки Сердючки на пост президента Украины претендовал и лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. По мнению Бацман, певцу «все пророчили судьбу президента», но он не решился попробовать себя в политике в отличие от Зеленского, который на тот момент также не имел опыта в госуправлении.

В июле 2018 года Андрей Данилко не исключил своего участия в президентской гонке, которая прошла 31 марта 2019 года. Тогда он говорил, что не видит ничего страшного в том, чтобы уйти в политику, поскольку в кандидаты тогда продвигали шоумена Зеленского.