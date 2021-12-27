Матвиенко указала на необходимость диалога власти и народа в вопросе объединения регионов РФ

Укрупнение регионов России за счет объединения — это логичный и целесообразный процесс, однако он должен проходить в условиях полной информированности народа и общественного диалога. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, народные массы должны понимать, для каких конкретно целей проводится укрупнение региона. Нельзя ставить народ перед фактом — необходимо объяснять ему все преимущества и предполагаемые результаты подобных мероприятий, подчеркнула законодатель.

«С людьми надо работать. А чтобы с людьми работать, надо объединять, надо аргументировать, чтобы люди поняли — сейчас мы так, если мы, 2–3 региона, объединимся, у нас вырастет на столько-то зарплата, у нас появится единый крупный онкологический центр, в который мы будем ездить, у нас появится сообщение. Это все надо говорить и описать людям, чтобы они это поддержали, а не так: решили, и завтра объединение, так не пройдет и не нужно», — считает Валентина Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о реформе региональной власти РФ. Теперь все главы субъектов Федерации могут избираться на новый срок более чем два раза, а срок их полномочий составляет пять лет.