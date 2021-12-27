Проект новой Конституции Белоруссии ограничивает полномочия президента двумя сроками

Президент Белоруссии может находиться у власти только два срока подряд. Об этом сказано в опубликованном проекте изменений в Конституцию республики.

Согласно тексту документа, главой государства может стать гражданин, который проживает на территории страны не менее 20 лет перед избирательным процессом. Кроме того, кандидат не должен иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране.

Отмечается, что лидера после ухода с должности не могут привлечь к ответственности за действия, которые он совершил на соответствующем посту. Сместить президента может Всебелорусское народное собрание в случае нарушения Основного закона.

Документ был опубликован 27 декабря для обсуждения. Дата референдума пока неизвестна.