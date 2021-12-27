Депутат гордумы от КПРФ найден мертвым на берегу реки в Свердловской области

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства гибели 61-летнего депутата городской думы от КПРФ, тело которого было найдено у реки в Свердловской области.

Трагедия произошла на улице Пролетарская. Следователи установили, что мужчина возвращался домой поздно вечером. По предварительным данным, криминальных следов смерти не обнаружено. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Погибший был депутатом МВД в отставке. Он 18 лет отдал работе в силовых службах, имеет два Ордена Мужества, участвовал в освобождении заложников.