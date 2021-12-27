В российских регионах с 2023 года начнут внедрять цифровые паспорта

Стало известно, что Правительство РФ с 2023 года начнет внедрять удостоверение личности нового образца — цифровой паспорт. Жители Москвы, Подмосковья и Татарстана смогут первыми ощутить удобство чипированных документов, так как именно эти регионы были выбраны для тестирования ноу-хау. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Выдавать начнем с начала 2023 года предварительно в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов, — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — сообщил Чернышенко.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Вице-премьер рассказал, что все технические испытания уже проведены. Он отметил высокую надежность цифровой системы, а также добавил, что оформление цифрового паспорта будет добровольным.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография», — уточнил Чернышенко.

Чиновник напомнил, что такой документ является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом, куда можно будет внести и другую информацию: номера ИНН, СНИЛС или, например, водительского удостоверения.

Ранее стало известно, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,4 млрд долларов на программу по сокращению населения Земли.