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Власти Белоруссии опубликовали проект обновленной конституции

Политика
Власти Белоруссии опубликовали проект обновленной конституции

Проект обновленной Конституции Республики Беларусь стал доступен для общественного изучения на официальном президента Александра Лукашенко. Предлагаемые гражданами изменения будут направлены в Национальный центр правовой информации.

Как отметил Лукашенко, голосование по поправкам в основной закон должно пойти уже в феврале 2022 года. Также президент республики предупредил о готовящихся провокациях со стороны сбежавших за границу лидеров экстремистских сил в связи с конституционной реформой.

Документ подразумевает ряд изменений, касающихся белорусских органов власти и порядка их формирования. Так, например, высшим представительным органом страны объявляется Всебелорусское народное собрание (ВНС). Также на уровне основного закона страны постановляется, что финансирование выборов иностранными гражданами и организациями запрещается.

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