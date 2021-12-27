Власти Белоруссии опубликовали проект обновленной конституции

Проект обновленной Конституции Республики Беларусь стал доступен для общественного изучения на официальном президента Александра Лукашенко. Предлагаемые гражданами изменения будут направлены в Национальный центр правовой информации.

Как отметил Лукашенко, голосование по поправкам в основной закон должно пойти уже в феврале 2022 года. Также президент республики предупредил о готовящихся провокациях со стороны сбежавших за границу лидеров экстремистских сил в связи с конституционной реформой.

Документ подразумевает ряд изменений, касающихся белорусских органов власти и порядка их формирования. Так, например, высшим представительным органом страны объявляется Всебелорусское народное собрание (ВНС). Также на уровне основного закона страны постановляется, что финансирование выборов иностранными гражданами и организациями запрещается.