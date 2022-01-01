Нацисты экранизировали произведение Пушкина и выиграли Венецианский кинофестиваль

Бонзы Третьего рейха любили в своем кругу пренебрежительно высказываться о многих «неполноценных» народах, в том числе и живущих на территории СССР. Однако в 1940 году на экраны немецких кинотеатров вышла премьера фильма «Станционный смотритель». Сюжет данной картины основан на одноименном произведении Александра Пушкина. Но зачем нацистам понадобился русский классик?

Фильм был снят сразу вскоре после подписания пакта Молотова-Риббентропа, непродолжительного периода сотрудничества СССР и Третьего рейха. Нацисты пытались пустить пыль в глаза и продемонстрировать уважение к русской культуре. Они особенно пытались угодить Иосифу Сталину, который высоко ценил наследие поэта. Кроме того, в 1937 году Советский Союз отметил 100-летие со дня трагической дуэли русского классика многомиллионным тиражом его произведений.

Федеральное агентство новостей / Александр Брюллов / Орест Кипренский / Общественное достояние

Геббельсовское министерство старалось не допускать прямой и бросающейся в глаза нацисткой пропаганды. Однако одну из главных идей Третьего рейха — расширение «жизненного пространства» — все-таки преподнесли в виде высказывания одного из героев фильма.

«Я верю, что даже в этой захудалой провинции однажды будут железнодорожный тракт», — сказал смотритель.

В год выпуска фильма режиссер Густав Учицки получил главную награду восьмого Венецианского кинофестиваля — Кубок Муссолини, победив в номинации за лучший зарубежный фильм.

После начала войны с Советским Союзом кинокартина была запрещена к просмотру, как «слишком позитивно показывающая русских». Однако историки приводят свидетельства, что на оккупированных территориях показы ленты все-таки проводились.

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Несмотря на трепетную экранизацию пушкинской повести, нацисты не особо были заинтересованы в сохранении памяти о русском писателе. Так, в 1944 году солдаты вермахта заминировали могилу Пушкина в Святогорском монастыре во время своего отступления после освобождения Пскова.

Нацисты сделали 20-метровый тоннель и заложили авиационные бомбы вместе с противотанковыми минами. К сожалению, во время разминирования погибли девять саперов Красной Армии. Разрушение Пушкинских гор стало одним из пунктов обвинений, предъявленных нацистам во время Нюрнбергского процесса.