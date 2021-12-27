Телеведущий Владимир Соловьев предрек начало новой мировой войны за ресурсы

Условия процесса глубинной мировой трансформации могут привести к новой войне за ресурсы, которые до этого момента считались общедоступными, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Согласно пугающему прогнозу журналиста, процесс трансформации, в который вступило человечество, будет сложным и крайне болезненным. Новая холодная война может начаться между Россией, Индией и КНР с одной стороны, и условным англо-саксонским миром с другой, передает «Украина.ру».

«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идет после эпидемии? Голод. А после голода идет война. Все будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — отметил телеведущий.

Владимир Соловьев подчеркнул, что человечество начинает биться за то, что раньше было простым и общедоступным.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее заявил, что Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны. По его мнению, такой конфликт может привести к гибели всего человечества. Что касается ядерного оружия стран, то оно выступает в качестве сдерживающего фактора, добавил политик.