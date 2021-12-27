Лидер Татарстана Минниханов высказался про новый закон о региональной власти

Татарстан будет исполнять новый закон о региональной власти в России. Об этом журналистам заявил лидер республики Рустам Минниханов.

Минниханов отметил, что позиция Татарстана при принятии закона не была услышана. Тем не менее, субъект будет исполнять положения документа, добавил глава.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга…Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», — высказался Минниханов.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении региональной власти. Документ разрешает главам субъектов избраться более чем на два срока подряд. Кроме того, руководители не могут именоваться президентами.