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Боксера Дэнни Келли застрелили на глазах у его детей в США

Происшествия
/ Обновлено: 27 декабря 2021 14:43
Боксера Дэнни Келли застрелили на глазах у его детей в США

Американский боксер Дэнни Келли получил смертельное ранение, когда ехал по автостраде. Убийство произошло в штате Мэриленд на глазах его девушки и их троих детей.

Газета Daily Mail пишет, что 30-летний спортсмен умер в больнице. Остальные члены семьи не пострадали.

Келли выступал на профессиональном ринге в тяжелом весе с 2012 по 2019 год. За его плечами 10 выигранных боев из 14. Правоохранители сейчас разыскивают убийцу, за информацию о его местонахождении власти штата готовы заплатить 25 тыс. долларов.

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