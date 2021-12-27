Боксера Дэнни Келли застрелили на глазах у его детей в США

Американский боксер Дэнни Келли получил смертельное ранение, когда ехал по автостраде. Убийство произошло в штате Мэриленд на глазах его девушки и их троих детей.

Газета Daily Mail пишет, что 30-летний спортсмен умер в больнице. Остальные члены семьи не пострадали.

Келли выступал на профессиональном ринге в тяжелом весе с 2012 по 2019 год. За его плечами 10 выигранных боев из 14. Правоохранители сейчас разыскивают убийцу, за информацию о его местонахождении власти штата готовы заплатить 25 тыс. долларов.