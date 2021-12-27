«Небывалые» меры. США пугают РФ новыми санкциями в случае вторжения на Украину

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности американских властей ввести новые санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину. По ее словам, речь идет об ограничительных мерах, которых еще «никто не видел».

«Мы напрямую разговариваем с Россией. <…> Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому вопросу и четко дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели», — предупредила Харрис в интервью телеканалу CBS.

Когда журналистка Маргарет Бреннан поинтересовалась, на кого именно будут направлены новые экономические ограничения, госпожа Харрис отказалась раскрывать конкретные меры, подчеркнув только, что Вашингтон «ведет прямые дискуссии» на эту тему с российской стороной.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

При этом в Кремле не стали комментировать заявление американского политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что до Харрис новые санкции несколько раз обещал американский лидер Джозеф Байден. К примеру, на встрече с Владимиром Путиным 7 декабря хозяин Белого дома пригрозил Москве «решительными» экономическими ограничениями в случае эскалации ситуации на Украине.

По словам руководителя информационного офиса Совета Европы в России Николая Топорнина, эти меры уже давно оговорены — вероятно, под ними подразумеваются возможная блокировка «Северного потока — 2», отключение РФ от международной банковской системы SWIFT и иные торгово-экономические санкции. Тем не менее, серьезных оснований для разговора о российской агрессии на Западе по-прежнему нет и не предвидится.

«В этом плане Камала Харрис вряд ли могла предложить что-то новое, она просто озвучила расхожую позицию. В январе вообще должны состояться переговоры формате Россия — НАТО и Россия — США. То есть, наоборот, существует позитивная динамика в отношениях России с западным сообществом. В таких условиях говорить о том, что кто-то будет вводить санкции за что-то, по меньшей мере наивно», — отметил Топорнин в комментарии «Политике Сегодня».

Федеральное агентство новостей /

Эксперт обратил внимание, что американский вице-президент — в целом неважный специалист по части международных отношений из-за недостатка политического опыта. Поэтому нынешнее заявление больше напоминает личный пиар на фоне снижающихся рейтингов. В ноябре 2021 года работу Харрис поддержали лишь 27,8% граждан, передает издание USA Today.

«Пока она не занимает видного места в системе власти и не является ключевым политиком, который принимает решения по таким вопросам. Сейчас паника на Западе находится на высоком уровне, они реально верят, что что-то может случиться. Но это круги на воде, мы к этому спокойно относимся, потому что это не имеет серьезного основания, построено на домыслах, слухах и фейковых вбросах», — заключил собеседник издания.

Ранее «небывалыми» санкциями России пригрозила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Дипломат посетовала, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, а из Минских соглашений «много чего не выполняется». Тем не менее, США могут поспособствовать урегулированию конфликта в регионе, уверена Нуланд.

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — заявила она.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что в ответ на «враждебные шаги России» американские власти готовы принять меры экономического и иного характера. По сведениям агентства Reuters, речь может идти об ограничении экспорта смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, поставок «из многих других секторов».

Что касается энергетических санкций, то премьер-министр Италии Марио Драги указал, что Евросоюз сейчас не может пойти на этот шаг. Ведь Владимир Путин четко дал понять, что Москва предпочитает дипломатический путь решения разногласий, а значит ЕС должен поддерживать диалог с восточным соседом.

pixabay.com /

«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными»,— констатировал Драги.

О том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, западные СМИ начали писать еще в октябре. Спустя месяц такие настроения поддержал украинский президент Владимир Зеленский, заявив о нахождении у границ страны 100 тысяч российских военных. По оценке Нуланд, атака на Киев может произойти в начале 2022 года.

Россия категорически отрицает подобные обвинения. В Кремле неоднократно отмечали, что такие выпады используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. В этой связи МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с Альянсом, где в одном из пунктов говорится о гарантиях, исключающих дальнейшее продвижение блока на восток.