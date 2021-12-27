Слова Матвиенко о необходимости 100-процентной вакцинации от COVID-19 объяснили в центре Гамалеи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к 100-процентной вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета в России. Ее слова объяснили в НИЦ им. Гамалеи.

Существующая статистика включает в себя переболевших COVID-19 россиян, а также тех, кто приобрел фальшивые сертификаты о вакцинации. Стопроцентный показатель является максимальным пределом, к которому нужно стремиться, объяснил слова Матвиенко вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Мы должны хотеть привить 100% для того, чтобы привить 80–90%. Сколько можем — столько и привьем. Чем больше привьем, тем лучше. Конечно, необходима вакцинация», — подчеркнул специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Гибридный иммунитет, сформированный после перенесенного COVID-19 и вакцинации, наиболее эффективен против омикрон-штамма. Однако прививка от коронавируса необходима в любом случае — она не дает полную защиту от заражения, но исключает тяжелое течение инфекции, передает телеканал «360».