После срыва президентских выборов в Ливии, назначенных на 24 декабря 2021 года, несколько экспертов по ливийскому вопросу призвали западные страны перестать вмешиваться в политическую ситуацию и дать возможность внутренним силам самим решить судьбу своей страны.

«Американцы прекрасно понимают, что если бы сейчас процесс голосования состоялся, то, скорее всего, ливийцы поддержали кандидатуру Халифы Хафтара. А его победа не очень выгодна Соединенным Штатам Америки. Поэтому Вашингтон предпринял все попытки, чтобы их сорвать. Появление Стефани Уильямс направлено на то, чтобы формально перенести выборы на месяц вперед, а в последующем сдвинуть их на неопределенный срок. Здесь все белыми нитками шито. Абсолютно очевидно вмешательство западных государств, в частности США, во внутренние дела и процессы Ливии», — заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в комментарии Федеральному агентству новостей.

Социолог отметил, что после приезда Уильямс в Ливию в роли спецсоветника ООН ситуация в стране кардинально изменилась. Высшая избирательная комиссия, готовившая в тот момент окончательный список кандидатов, не стала его публиковать в срок. После этого без объявления переноса или отмены выборов глава органа распорядился распустить избирательные участки. По мнению Шугалея, без иностранного вмешательства плебисцит в стране давно бы состоялся.

«Я неоднократно заявлял о способности ливийцев самостоятельно урегулировать внутренние вопросы без иностранного вмешательства. Когда мы проводили социологическое исследование, все граждане утверждали, что хотят только одного: "самостоятельно избрать президента". Они просили все страны, чтобы в конце концов оставили их в покое и дали возможность самим навести порядок в стране», — подытожил он.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также ситуацию в Ливии прокомментировал изданию Sputnik и российский бизнесмен Евгений Пригожин, попавший под санкции ЕС и Великобритании, которые без предъявления доказательств обвинили его во вмешательстве в ливийский кризис.