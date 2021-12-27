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Кремль: Владимир Путин проведет в Петербурге ближайшие три дня

Политика
Кремль: Владимир Путин проведет в Петербурге ближайшие три дня

Президент России Владимир Путин проведет три дня в Санкт-Петербурге. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера рассказал, что глава государства уже прибыл в город. По словам Пескова, помимо встречи в рамках СНГ будут и другие мероприятия.

«Такая в целом неделя СНГ, неделя наших стратегических партнеров. Будут, конечно, и иные мероприятия», — отметил представитель Кремля.

Путин 27 декабря уделит значительное внимание переговорам с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Событие состоится в Санкт-Петербурге.

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