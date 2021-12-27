Задержанный в Виндзорском замке рассказывал друзьям о желании убить королеву

Мужчина перед задержанием на территории Виндзорского замка отправил своим друзьям видео с арбалетом в руках, атакже заявил о планах «убить королеву Елизавету II», сообщает газета The Sun.

Накануне полиция задержала 19-летнего вооруженного мужчину, которому удалось проникнуть на территорию Виндзора, где королева Великобритании Елизавета II сейчас отмечает Рождество со своей семьей.

Известно, что задержанный вошел на территорию, во время обыска у него нашли арбалет. После обследования на предмет психического здоровья мужчину передали медицинским работникам.