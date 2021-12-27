Экс-замминистра обороны Алексей Дюмин может стать новым главой МЧС РФ

Новым руководителем МЧС России может стать генерал-лейтенант Алексей Дюмин, сообщают СМИ. В прошлом Дюмин занимал должность замминистра обороны РФ, а также губернатора Тульской области.

При этом в пресс-службе не стали комментировать данные о назначении Дюмина на должность главы МЧС, сообщает РИА Новости.

Напомним, что бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб при выполнении служебных обязанностей: он пытался спасти оператора, который сорвался со скалы. В результате оба мужчины погибли. Зиничева похоронили 10 сентября с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.