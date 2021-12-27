Советника главы Роскосмоса Сафронова оставили в СИЗО до 7 апреля

Мосгорсуд принял решение о продлении срока содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, на четыре месяца.

Таким образом, Сафронову будет находится в СИЗО до 7 апреля. Предыдущий срок его ареста заканчивался 7 января 2022 года.

Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по уголовному делу и госизмене. Также стало известно, что Сафронов не пошел на сделку со следствием.