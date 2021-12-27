Финансист Брагин указал на полярные отношения к курсу рубля в России

Какой бы не была российская валюта, слабой или сильной, всегда найдутся недовольные ее курсом. Об этом агентству «Прайм» рассказал CFA (дипломированный финансовый аналитик), директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Такая ситуация наблюдается из-за того, что одним выгоден ослабленный рубль, а другим — сильный.

«Всегда есть те, кто экспортирует товары, и те, кто импортирует. Экспортерам выгоднее слабый курс рубля, так как расходы они несут в национальной валюте, а доходы получают в иностранной. У импортеров, соответственно, все наоборот», — отмечает эксперт.

В потребительской сфере низкий курс рубля выгоден тем, у кого доходы благодаря слабой российской валюте только растут. Однако, по словам Брагина, этот фактор не всегда является причиной роста инфляции и, как следствие, недовольства населения.

«Здесь все зависит от того, насколько страна зависит от инфляционного механизма: если сильно, то да, слабый курс сразу приводит к росту цен. Однако многое еще будет зависеть от особенностей ценообразования и того, насколько быстро реагируют цены на колебания курса», — пояснил он.

В ходе ежегодной встречи с журналистами президент России Владимир Путин рассказал, что рост инфляции в стране достиг 8%. Он подчеркнул, что с такой проблемой столкнулись в этом году большинство крупных стран.