Лавров исключил бесконечные переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности

Москве не нужны бесконечные переговоры по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства надеется, что Запад не попытается «заболтать» требования Москвы.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что Россия не нуждается в обсуждении, в рамках которого Запад будет обманывать и делать двусмысленные заявления.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США создают токсичную обстановку в отношении РФ. По его словам, такая ситуация препятствует диалогу между Москвой и Вашингтоном.