Открытие Ельцин Центра в Москве перенесли на 2022 год

Московский филиал Ельцин Центра (ЕЦ) будет построен и открыт для посетителей во втором полугодии 2022 года. Такое заявление сделал исполнительный директор ЕЦ Александр Дроздов, который отвечает за строительство объекта.

Он уточнил, что изначально проект должны были завершить в декабре 2021 года. Однако из-за возникших сложностей при реконструкции усадьбы Долгоруковых-Бобринских открытие пришлось перенести.

«Мы столкнулись с необходимостью провести дополнительные работы по укреплению подземной парковки: предыдущим подрядчиком была некачественно сделана гидроизоляция, сейчас мы это устраняем. В целом, филиал на данный момент готов уже на 80%», — прокомментировал Дроздов.

Дроздов также уточнил, что в здании усадьбы сохранят исторические интерьеры, будет представлен быт и история бывших жильцов дома. Также планируется обустройство большого зала для конференций, лекций, кинопоказов и выставок. От самого Ельцин Центра по проекту будет лишь одна комната, посвященная московскому периоду деятельности первого президента России.

Напомним, что строительство Ельцин Центра в Москве длится уже 13 лет. На проект потрачено 1,7 млрд рублей. Будущий филиал находится недалеко от Кремля.