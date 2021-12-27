Мигранта уличили в организации переезда других иностранцев в Россию через Казахстан

Сотрудники полиции Петербурга задержали иностранца, который находился в федеральном розыске за организацию незаконной миграции граждан других государств. В настоящий момент мужчина находится в отделе полиции Адмиралтейского района.

Согласно предварительным данным, задержанный занимался организацией незаконной миграции в период с декабря 2018 по февраль 2019 года. Вместе с сообщниками он способствовал переезду других иностранцев в Россию через Казахстан. Злоумышленники выдавали клиентам фиктивные миграционные карты, позволяющие беспрепятственно въезжать и выезжать из РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322.1. УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас с фигурантом работают сотрудники правоохранительных органов.