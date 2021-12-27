Обвиняемый в коррупции экс-канцлер Австрии Курц переедет в США

Обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении доверием бывший канцлер Австрии Себастьян Курц переезжает в США. По данным газеты Kronen Zeitung, с февраля 2022 года он приступит к работе в «глобальной компании в Кремниевой долине».

Контракт между Курцом и загадочной «компанией» якобы уже заключен. И хоть название фирмы пока не называется, о будущих доходах Курца журналисты уже прознали – зарплата экс-канцлера составит 500 тысяч евро в год (около 41,5 миллиона рублей).

«В будущем экс-канцлер будет вести классическую управленческую жизнь между Сан-Франциско, Веной, Германией и Швейцарией», – сообщили в KZ.

При этом возвращение в политику Курц категорически исключает, руководствуясь тем, что десяти лет в правительстве Австрии ему хватило с лихвой. В данный момент он продолжает возглавлять в парламенте правящую фракцию «Австрийской народной партии».

Напомним, покинуть пост теперь уже бывший канцлер был вынужден 9 октября после того, как прокуратура заподозрила его в коррупции. Сам Курц обвинения категорически отрицает, а в ноябре даже попросил соратников лишить себя депутатской неприкосновенности, чтобы быстрее закончить уголовное преследование.