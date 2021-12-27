Матвиенко заявила о намерении России продолжать развивать импортообеспечение

Россия продолжит развивать свое импортообеспечение и экономику, несмотря на заявления Евросоюза. Такую позицию обозначила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Так глава верхней палаты парламента прокомментировала планы ЕС требовать от Москвы компенсаций за импортозамещение.

«Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввел санкции против России. И что они ожидали? Что мы просто будем с этим мириться?» — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Брюссель ранее обратился в ВТО с иском к РФ на 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, позже заметила, что благодаря этому стала известна цена глупости ЕС.