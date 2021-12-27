В Петербурге коронавирус выявили у 1834 человек за сутки

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Петербурге по-прежнему продолжает оставаться напряженной, свидетельствуют данные, предоставленные оперштабом.

Согласно официальной информации, за последние сутки в 84 российских регионах было выявлено 23 210 новых пациентов с COVID-19. При этом Москва и Петербург по-прежнему лидируют по количеству заболевших за сутки.

Медики российской столицы за сутки выявили в городе 2239 новых пациентов. В Петербурге коронавирусом заразились еще 1834 человека, а в Ленобласти — 341.

За последние несколько месяцев Петербург не единожды становился лидером по количеству зараженных за сутки. При этом губернатор Александр Беглов спрогнозировал достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в городе в начале 2022 года. Политолог Иван Аркатов подставил под сомнение его заявление. Он напомнил о реальных статистических данных, касающихся заболеваемости, летальности и вакцинации, фиксирующихся в городе.