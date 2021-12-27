NYT: Зеленский привел во власть более 30 коллег по «Кварталу-95»

Президент Украины Владимир Зеленский за два с половиной года руководства страной привел к власти три десятка человек, связанных либо с его прошлым местом работы (до избрания на высшую должность Зеленский был известен как комедийный актер и основатель студии «Квартал-95»), либо с его семьей. Разоблачающую статью об этом опубликовала известная американская газета The New York Times.

Так, например, нынешний глава администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером в «Квартале-95», а глава Службы безопасности Украины Иван Баканов — руководителем все той же студии. Главный советник Зеленского Сергей Шефир ранее писал сценарии к фильмам и сериалам, а также занимался продюсированием (что, в целом, перекликается с нынешней профессией).

youtube.com / Студия Квартал 95 Online

А депутат Роман Грищук, прежде чем получить место в парламенте от пропрезидентской партии «Слуга народа», руководил студией «Мамахохотала». Бывший шоумен не раз оправдывал наличие большого числа комиков в украинской власти. Мол, юмор — признак интеллекта.

«В международных отношениях Украины это действительно преимущество. В дипломатии юмор всегда является инструментом. Вы можете задать правильный тон с помощью шутки», — цитируют Грищука в NYT.

Очередной представитель комедийной индустрии появился в правительственном звене Украины буквально пару месяцев назад. 8 октября экс-комик Руслан Стефанчук занял кресло председателя Верховной рады. А спустя неделю вошел еще и в Совет национальной безопасности и обороны.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

На должности спикера Рады Стефанчук сменил Дмитрия Разумкова, который в последнее время перестал поддерживать курс правящей партии. Впоследствии экс-парламентарий неоднократно критиковал Зеленского за назначение на руководящие посты «своих людей».

«По словам политических аналитиков, он назначил на ключевые посты ветеранов комедийного жанра, опираясь лишь на степень их преданности ему лично, а вовсе не на их компетенции или способность выстраивать коалиции внутри раздробленной украинской демократии», — резюмировали авторы статьи.

По словам американцев, помощники Зеленского не просто находятся «не в своей тарелке», но и угрожают тем самым безопасности всего мира. В NYT опасаются, что «дилетантская оплошность» может стать поводом для начала полномасштабной войны на территории страны. А это, в свою очередь, приведет к ухудшению отношений РФ и США.