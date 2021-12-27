Американский профессор Латам: Россия стала сверхдержавой

Запад продолжает воспринимать Россию в качестве «несостоявшегося государства», однако это не соответствует действительности. Об этом написала американская газета The Hill.

Профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам в статье обратил внимание, что страна перестала быть «геополитической корзиной», какой ее считали после распада Советского Союза. Кроме того, по его словам, Россия играет не эпизодическую роль на мировой арене, пишет «ПолитРоссия».

«Россия однозначно заслуживает статуса великой державы — страны, обладающей как сильными инструментами национальной власти, так и желанием их использовать для влияния на мировую политику», — сказано в материале.

Автор отметил, что страна со времен распада СССР достигла значительных успехов в модернизации вооружения и улучшении жизни граждан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна нуждается в устойчивом развитии экономики. По его словам, Москва обладает всем необходимым для осуществления этого.