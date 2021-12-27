Замглавы МИД России Рябков призвал НАТО отказаться от идеи членства Украины и Грузии

Москва выступает против решения НАТО о том, что Украина когда-нибудь вступит в Альянс. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат считает, что позиции военного блока следует откатить до момента, когда подписывался основополагающий акт Россия — НАТО. Кроме того, необходимо исключить дальнейшее расширение Альянса.

«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита (НАТО — Прим. ред.) восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее Сергей Рябков заявил, что Запад пытается навязать России политику ультиматумов. Москва не намерена терпеть подобный подход.