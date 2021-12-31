Ванга предсказала, что ждет Россию в 2022 году

России придется пройти через большие испытания, но именно таким образом страна сможет создать для себя и для мира лучшее будущее. Такой прогноз на 2022 год сделала болгарская провидица Вангелия Пандева, более известная как Ванга.

Перемены, по мнению знаменитой прорицательницы, будут столь значительными, что вызовут в народе душевный подъем. Более того, страна однозначно укрепит свои позиции на международной арене. Некоторые иностранные государства будут сомневаться в величии России, но и они постепенно изменят свое мнение.

Отдельно провидица отметила, что неопределенности в ситуации с Украиной станет меньше, и это будет «не на руку властям в Киеве».

Global Look Press / © Serguei Fomine

Однако прогноз для остального мира оказался менее утешительным. По словам Ванги, уже в следующем году возникнет дефицит чистой воды, потому что загрязнение водоемов достигнет небывалого уровня. Из-за резкого изменения климата, голод охватит почти всю планету, в том числе и США — страна потеряет урожай из-за сильнейшей засухи, что может спровоцировать социальный катаклизм.

Кроме того, пандемия коронавируса, которую предсказательница называла «пиром во время чумы», продлится, по прогнозам Ванги, как минимум еще несколько лет. Но в итоге, заключила она, люди привыкнут жить с этим смертоносным вирусом.