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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев получил 15 лет колонии

Происшествия
Глава карельского «Мемориала» Дмитриев получил 15 лет колонии

Суд Петрозаводска вынес приговор в отношении главы карельского"Мемориала» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) историка Дмитриева. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

Согласно данным следствия, на домашнем компьютера Дмитриева были найдены фото его обнаженной приемной дочери. Его обвинили в совершении развратных действий в отношении девочки, а также изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия. Своей вины историк не признает.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Свое наказание глава карельского «Мемориала» будет отбывать в колонии строго режима.

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