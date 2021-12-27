Писатель Лесев: Россия зафиксировала три победы после переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин сумел добиться трех тактических побед в результате протокольной онлайн-встречи с коллегой из США Джо Байденом. Об этом заявил киевский писатель Игорь Лесев.

Эксперт раскрыл неудобную для Запада правду о победах российской стороны. По его словам, Москва зафиксировала несколько пунктов, к которым она стремилась долгие годы. Первая касается ситуации вокруг Крыма.

«Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Во-вторых, американцы уже не призывают "убраться России из Донецка и Луганска"», — отметил писатель.

Лесев обратил внимание, что Запад изменил риторику в отношении России. Сейчас западные страны пытаются угрожать «адскими санкциями».

«В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО», — продолжил эксперт.

Писатель также назвал еще одну победу Путина, которая не вошла в список. По его словам, в качестве промежуточного итога Москва добилась снятия ограничительных мер против газопровода «Северный поток — 2», пишет «Украина.ру».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Владимира Путина гроссмейстером в переговорах с США. Глава государства просчитывает несколько ходов вперед.