Замглавы МИД Рябков: предложения РФ по гарантиям безопасности услышали и в США, и в НАТО

Страны Североатлантического альянса, США и Украина получили и услышали предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Россия всегда была против эскалации международной напряженности, однако это не означает, что она намерена мириться с недружественным поведением Украины и стран НАТО. Именно эту мысль Москва будет доносить до коллективного Запада в ближайшем будущем, подчеркнул Рябков. Также замглавы МИД РФ отметил, что Вашингтон из года в год понижает порог применения ядерного оружия, что не может не беспокоить Кремль.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Россия надеется на оперативный ответ США на призыв заключить соглашение по международной безопасности. Также, как пишет НСН, пресс-секретарь президента России назвал «вопросом жизни и смерти» недопущение продвижения НАТО на восток.