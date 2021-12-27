«Правильные вопросы». Как «ходоки» губернаторов ездили на встречу с Путиным

Российские губернаторы все чаще следуют новой моде – посылают журналистов к Владимиру Путину, чтобы выпросить лишние миллиарды для региональных бюджетов. Что это значит? Слышат ли регионы в столице? С такими вопросами мы обратились к политологам.
Пресс-конференции главы государства все больше напоминают встречи с «ходоками». Профессор Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов поделился с «Политикой Сегодня» своими впечатлениями по поводу ежегодной традиции российского Президента встречаться с прессой:
«Мода отправлять региональных журналистов с просьбами на пресс-конференции закончится тогда, когда субъекты Федерации сумеют достичь профицита в бюджете. На горизонте подобное не ожидается, тем более, что наступает время глобальной модернизации и реновации – потенциал инфраструктуры советского времени исчерпан», – считает эксперт.
По его мнению, главы регионов сейчас напоминают первых секретарей крайкомов и обкомов КПСС, которые также ездили в Москву и бились за фонды, размещение новых предприятий и вузов, дополнительное финансирование. Видимо, в условиях такого огромного пространства и наличия множества административных образований на один Центр другие модели взаимоотношений неэффективны.
При этом, как подметил профессор, несмотря на формальное равенство субъектов РФ, на поверку просматривается их четкая иерархия, от которой зависят возможности получения дополнительных денег и реализация крупных социальных проектов.
«Если бы я был на пресс-конференции с участием Путина, то задал бы ему такой вопрос: "Не считаете ли Вы необходимым в ближайшей перспективе начать национализацию горнодобывающих предприятий, поскольку частный бизнес пренебрегает безопасностью труда?"» – сказал Александр Коновалов, что для Кузбасса сейчас особенно актуально.
Нам также показалось интересным взглянуть на общение президента и СМИ с другой стороны – из максимально близкого, но все же другого государства. Как рассказал политтехнолог из Белоруссии, один из учредителей партии «Союз» Владимир Червоненко, практически каждый белорус, в той или иной степени, следит за происходящим в России.
«И это не только потому, что мы все являемся членами одного союзного государства, – уточнил он, – но и потому, что Россия слишком влиятельная, слишком сильная, мы слишком интегрированы в единое экономическое пространство, чтобы не обращать внимания на процессы, которые у вас происходят».
Причем это касается и элиты, и простых людей. Потому что после событий 2020 года степень политизации белорусов резко повысилась, отметил собеседник «ПС». Но одновременно повысился и коэффициент опасений:
«Пока все это у нас тлеет, за ситуацией в России белорусы следят. Потому что понимают, что если бы не Россия, то у нас был бы такой же бардак вроде ДНР или ЛНР. А этого большинство белорусов все-таки не хотят».
Что касается пресс-конференции, то Червоненко припомнил, как губернаторам после ее окончания приносили папочку с десятками вопросов, поднятых журналистами. Управленцы, по мнению эксперта, пристально следят, чтобы на каждый из этих вопросов в регионе дали не просто содержательный ответ, а были предприняты некие действия.
«Понятно, что вопросы дозируют, вопросы отбирают правильные. Но последствия этих вопросов для исполнительной власти на местах могут быть катастрофическими, – считает Червоненко. – Поэтому это интересное, полезное общение, это дополнительный инструмент влияния, прямого управления, прямой централизации власти, чтобы региональный "карась в пруду не дремал". Власть вынуждена реагировать, что для людей не так уж и плохо».
Замечание, что пресс-конференция все больше превращается в аудиенцию с участием губернаторских «ходоков», он парировал:
«Но если есть инструмент, который работает, то почему его не использовать? Мы прекрасно знаем, что в России работает такая экономическая модель, что все деньги находятся в Москве. И чтобы получить средства в регионах, их надо просить, требовать, вымогать, умолять, мотивировать и прочее. По-другому эта система просто не работает».
Политтехнологу показалось, что «стиль работы» Владимира Путина схож с управленческим поведением его белорусского коллеги Александра Лукашенко, который многие вопросы решает напрямую. В его вотчине установилось прямое президентское правление, в отличие от системы сдержек и противовесов, которая существует в России. Однако элементы этой модели реализуются и в России, в том числе через вышеупомянутые пресс-конференции.
«Что бы я сам спросил у Путина? Когда, наконец, будет создано реально работающее союзное государство? Мне, как одному из учредителей партии "Союз", этого хочется, мне это выгодно, это соответствует моим ценностям. Но вот эта система, которая создается с 1996 года, уже почти 25 лет, она меня уже… сильно утомила», — признался Владимир Червоненко.
Политтехнолог заключил, что союзное государство пошло бы на пользу не только белорусской элите, но и местной экономике. Для России выгода от этого «проекта» исчисляется и вовсе в геополитических «величинах»: ее недруги просто потеряют еще один инструмент влияния на РФ, не смогут дальше выстраивать линию Керзона-2, что сейчас делают Соединенные Штаты. Да и раскачать ситуацию изнутри станет в несколько раз сложнее.