«Правильные вопросы». Как «ходоки» губернаторов ездили на встречу с Путиным

Российские губернаторы все чаще следуют новой моде – посылают журналистов к Владимиру Путину, чтобы выпросить лишние миллиарды для региональных бюджетов. Что это значит? Слышат ли регионы в столице? С такими вопросами мы обратились к политологам.

Пресс-конференции главы государства все больше напоминают встречи с «ходоками». Профессор Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов поделился с «Политикой Сегодня» своими впечатлениями по поводу ежегодной традиции российского Президента встречаться с прессой:

«Мода отправлять региональных журналистов с просьбами на пресс-конференции закончится тогда, когда субъекты Федерации сумеют достичь профицита в бюджете. На горизонте подобное не ожидается, тем более, что наступает время глобальной модернизации и реновации – потенциал инфраструктуры советского времени исчерпан», – считает эксперт.

По его мнению, главы регионов сейчас напоминают первых секретарей крайкомов и обкомов КПСС, которые также ездили в Москву и бились за фонды, размещение новых предприятий и вузов, дополнительное финансирование. Видимо, в условиях такого огромного пространства и наличия множества административных образований на один Центр другие модели взаимоотношений неэффективны.

kremlin.ru / Администрация президента России

При этом, как подметил профессор, несмотря на формальное равенство субъектов РФ, на поверку просматривается их четкая иерархия, от которой зависят возможности получения дополнительных денег и реализация крупных социальных проектов.

«Если бы я был на пресс-конференции с участием Путина, то задал бы ему такой вопрос: "Не считаете ли Вы необходимым в ближайшей перспективе начать национализацию горнодобывающих предприятий, поскольку частный бизнес пренебрегает безопасностью труда?"» – сказал Александр Коновалов, что для Кузбасса сейчас особенно актуально.

Нам также показалось интересным взглянуть на общение президента и СМИ с другой стороны – из максимально близкого, но все же другого государства. Как рассказал политтехнолог из Белоруссии, один из учредителей партии «Союз» Владимир Червоненко, практически каждый белорус, в той или иной степени, следит за происходящим в России.

«И это не только потому, что мы все являемся членами одного союзного государства, – уточнил он, – но и потому, что Россия слишком влиятельная, слишком сильная, мы слишком интегрированы в единое экономическое пространство, чтобы не обращать внимания на процессы, которые у вас происходят».

wikipedia.org / User 699 / CC BY-SA 4.0

Причем это касается и элиты, и простых людей. Потому что после событий 2020 года степень политизации белорусов резко повысилась, отметил собеседник «ПС». Но одновременно повысился и коэффициент опасений:

«Пока все это у нас тлеет, за ситуацией в России белорусы следят. Потому что понимают, что если бы не Россия, то у нас был бы такой же бардак вроде ДНР или ЛНР. А этого большинство белорусов все-таки не хотят».

Что касается пресс-конференции, то Червоненко припомнил, как губернаторам после ее окончания приносили папочку с десятками вопросов, поднятых журналистами. Управленцы, по мнению эксперта, пристально следят, чтобы на каждый из этих вопросов в регионе дали не просто содержательный ответ, а были предприняты некие действия.

«Понятно, что вопросы дозируют, вопросы отбирают правильные. Но последствия этих вопросов для исполнительной власти на местах могут быть катастрофическими, – считает Червоненко. – Поэтому это интересное, полезное общение, это дополнительный инструмент влияния, прямого управления, прямой централизации власти, чтобы региональный "карась в пруду не дремал". Власть вынуждена реагировать, что для людей не так уж и плохо».

kremlin.ru / Администрация президента России

Замечание, что пресс-конференция все больше превращается в аудиенцию с участием губернаторских «ходоков», он парировал:

«Но если есть инструмент, который работает, то почему его не использовать? Мы прекрасно знаем, что в России работает такая экономическая модель, что все деньги находятся в Москве. И чтобы получить средства в регионах, их надо просить, требовать, вымогать, умолять, мотивировать и прочее. По-другому эта система просто не работает».

Политтехнологу показалось, что «стиль работы» Владимира Путина схож с управленческим поведением его белорусского коллеги Александра Лукашенко, который многие вопросы решает напрямую. В его вотчине установилось прямое президентское правление, в отличие от системы сдержек и противовесов, которая существует в России. Однако элементы этой модели реализуются и в России, в том числе через вышеупомянутые пресс-конференции.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Что бы я сам спросил у Путина? Когда, наконец, будет создано реально работающее союзное государство? Мне, как одному из учредителей партии "Союз", этого хочется, мне это выгодно, это соответствует моим ценностям. Но вот эта система, которая создается с 1996 года, уже почти 25 лет, она меня уже… сильно утомила», — признался Владимир Червоненко.

Политтехнолог заключил, что союзное государство пошло бы на пользу не только белорусской элите, но и местной экономике. Для России выгода от этого «проекта» исчисляется и вовсе в геополитических «величинах»: ее недруги просто потеряют еще один инструмент влияния на РФ, не смогут дальше выстраивать линию Керзона-2, что сейчас делают Соединенные Штаты. Да и раскачать ситуацию изнутри станет в несколько раз сложнее.