«Эта стена ненадолго». Петербуржцы раскритиковали Беглова за «непрямую» линию

На минувших выходных губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел двухчасовую прямую линию, где прокомментировал наиболее актуальные темы, волнующие горожан. Правда, общение с местными жителями ограничилось лишь заранее заготовленными вопросами — в прямом эфире их «отбирали» пятеро экспертов, в частности, экс-директор 56-й гимназии Майя Пильдес, омбудсмен Светлана Агапитова, ректор Академии художеств Семен Михайловский и другие.

За два часа до начала трансляции в правительстве города заверили, что без ответа не останется ни одно обращение петербуржцев, а все вопросы «будут переданы для проработки профильным органам власти». Однако на деле чат прямой линии оказался отключен, а особо щекотливые для властей комментарии удалялись модераторами.

«Любит наш губернатор показуху и красивую картинку. Смешно ожидать прямого эфира от того, кто вычищает неудобные комментарии со своей страницы “ВКонтакте”», — пожаловалась жительница города Елена Заморина.

«Может хорош уже языком чесать обо всем и ни о чем? Почти час эфирного времени прошло, а реально острые проблемы до сих пор так и не подняли даже...» — возмутился Васек Трофимов.

Prt Scr vk.com / Александр Беглов

Впрочем, просьбы горожан были услышаны. Одну из самых наболевших тем последних месяцев — неэффективную уборку снега в Северной столице — поднял ректор Академии художеств Михайловский, однако задать прямой вопрос Беглову так и не решился. Вместо этого эксперт принялся рассуждать о том, что, возможно, все дело в местоположении, которое выбрал для города император Петр Первый.

«Всех казнят за то, что происходит, всех обвиняют. Может, город такой? Может, место такое выбрали для города? <...> Ставить единое решение — людей с лопатами там на улицы выпускать или там закупать технику... Наверное, мы все, сообществом, должны принимать свою общую ответственность», — начал неуверенно ректор.

В свою очередь экс-директор 56-й гимназии Пидельс констатировала, что мудрствовать в этом вопросе незачем: если снег выпал, его надо убирать. Рассудить специалистов поспешил Беглов, напомнивший, что уборкой снега в городе занимаются еще и управляющие компании, которые нередко сваливают снежные массы с крыш на только что убранный тротуар. Тем не менее, главным ответственным за сложившуюся ситуацию он считает самого себя, «потому что по-другому быть не может».

«За один "щелчок" нельзя вывезти снег из Петербурга. Я не хочу оправдываться. Просто цифры сами за себя говорят. Вывезли [за последние три недели — Прим. ред.] 1 млн кубометров снега. А за прошлую зиму мы всего вывезли 1 млн 300», — посетовал градоначальник.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Иронично, что во время прямой трансляции Северная столица продолжала жить своей жизнью: под влиянием нового циклона «Квитинус» в городе прошел очередной снегопад, вновь парализовавший транспортное движение. В таких условиях и без того непростому положению петербургского губернатора Беглова не позавидуешь, констатировала политтехнолог Алена Август.

«За погоду и за зиму Беглов не отвечает, а держать огромную армию людей, которые в случае чего этот снег будут убирать, бюджет не позволяет. Людей столько, сколько он может позволить. А то, что снег выпал в таком количестве, к сожалению, привлечь к ответственности метеорологов невозможно», — указала собеседница «Политики Сегодня».

Другое дело, что Беглов мог бы отчасти исправить положение за счет конструктивной прямой линии. Однако выяснилось, что подобный формат с заготовленными вопросами и ответами не пользуется большой популярностью у горожан — количество онлайн-просмотров во время трансляции в пиковых значениях не превышало 900 зрителей. Саму же запись в общей сложности просмотрели менее 35 тысяч пользователей — и это в шестимиллионном городе.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

«Это, мягко говоря, недоработочка. Нужно учиться говорить обо всем — и о приятном, и о неприятном, только так можно наладить коммуникацию и нарастить доверию у людей. А если прятаться за пулом экспертов, то как бы эта стена ненадолго», — резюмировала Август.

Впрочем, по признанию многих петербуржцев, о планируемом общении губернатора с горожанами они узнали уже после его проведения. Некоторые предположили, что основное число зрителей составили журналисты и сотрудники городской и районных администраций.

«Оказывается много людей, я тоже, не слышали о прямой линии с Бегловым. Обобщили вопросы, поступившие на горячую линию, подготовили нужные ответы. И даже попытались оправдать проблемы с уборкой снега местоположением города. А ларчик просто открывается: не можете руководить — уйдите», — предложила Елена Абалышева.

«Настолько непопулярен наш губернатор, что мало кто знал об его прямом эфире. Смешно даже. Смотреть нет никакого интереса, ведь все вопросы выбраны специально», — поддержала Соня Волкова.

Ранее политолог Иван Аркатов объяснил «ПС», чем обусловлена внезапность «прямой» линии губернатора Беглова.