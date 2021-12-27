Журналистка Бацман рассказала о возможностях Сердючки стать президентом Украины в 2019 году

Артист Андрей Данилко, который стал знаменитым благодаря образу Верки Сердючки, мог бы помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому стать главой государства в 2019 году, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы, заявила журналистка Алеся Бацман на телевидении.

По ее словам, артиста уговаривали заняться политикой представители от разных партий. Ему даже обещали помочь с финансовой частью вопроса. Если бы Андрей Данилко был у власти, то он бы полностью перевернул политический ландшафт.

«Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», — сказала Бацман.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского уже невозможно поднять каким-либо способом.