Дипломат Грушко: Россия и НАТО обсудят гарантии безопасности

Москва рассчитывает на то, что главной темой Совета Россия — НАТО станут предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Москва прорабатывает предложение НАТО провести мероприятие 12 января. Однако необходимо урегулировать некоторые вопросы, в том числе состав делегаций. Грушко предположил, что главной темой мероприятия станут предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО», — сказал дипломат РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящих переговорах России с США и их союзниками по НАТО будет подниматься вопрос о нерасширении Альянса на восток.