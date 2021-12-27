ВОЗ: омикрон-штамм коронавируса научился обходить иммунную защиту

Новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Омикрон-штамм COVID-19 может стать доминирующим вариантом коронавируса в нескольких странах Европы уже в ближайшие недели. Он может инфицировать уже переболевших коронавирусом, невакцинированных или сделавших прививку несколько месяцев назад, подчеркнула Вуйнович.

«Однако мы видим, что вакцинация, особенно проведенная недавно, продолжает значительно снижать риск тяжелого заболевания и смерти», — приводит слова представителя ВОЗ «Российская газета».

Коронавирус может проникнуть в большинство органов тела человека, включая мозг и сердце. Более того, SARS-CoV-2 способен сохраняться там больше семи месяцев, сообщает телеканал «360».