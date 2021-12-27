Эксперты рассказали о будущем Ливии после срыва выборов

В конце этого года, 24 декабря, власти Ливии планировали провести первое в истории государства голосование на президентских выборах. Тем не менее, оно так и не состоялось.

Несмотря на заявления о подготовке страны к процессу в установленный срок, Высшая избирательная комиссия (ВИК) так и не опубликовала окончательный список кандидатов, а 21 декабря глава ведомства Имад ас-Саих без объявления переноса или отмены голосования распорядился распустить ВИК.

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, срыв голосования – результат прямого и наглого вмешательства со стороны коллективного Запада. Ему нужен управляемый хаос в Ливии, так как это позволяет совершать любые финансовые махинации, а также получать доход от незаконной добычи и реализации ливийских углеводородов и других ресурсов.

«По сути приезд Стефани Уильямс проходит в рамках программы ООН по внешнему управлению страной. Если бы никто не вмешивался во всеобщие выборы, они бы давно уже были проведены. Американцы прекрасно понимают, что если бы сейчас процесс голосования состоялся, то, скорее всего, ливийцы поддержали кандидатуру Халифы Хафтара. А его победа не очень выгодна Соединенным Штатам Америки.

Поэтому Вашингтон предпринял все попытки, чтобы их сорвать. Появление Стефани Уильямс направлено на то, чтобы формально перенести выборы на месяц вперед, а в последующем сдвинуть их на неопределенный срок. Здесь все белыми нитками шито. Абсолютно очевидно вмешательство западных государств, в частности США во внутренние дела и процессы Ливии», — уверен ученый.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мнение о ситуации в стране также высказал известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Год назад его без предъявления доказательств обвинили во вмешательстве в ливийский кризис и включили в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

По словам предпринимателя, зарубежные «помощники», советы которых привели к скатыванию страны в глубокий кризис, должны прекратить лезть во внутренние дела государства и мешать ливийцам решать свою судьбу самостоятельно.

«Основная проблема Ливии в том, что только ленивый не сует свой нос в проблемы ливийского народа. Все хотят "помочь", особенно ООН и страны НАТО, и придумывают новые и новые схемы развития ливийского общества, что, начиная с 2011 года, приводит к бесконечным войнам и конфликтам.

Помогают не бескорыстно, мы прекрасно знаем и многократно наблюдали в СМИ различные формы этой "поддержки", и все они сводятся к тому, что очень высокопоставленные европейские лица и международные организации разворовывают многомиллиардный ливийский бюджет, грубо говоря, рассовывая по карманам ливийские нефтедоллары. С этим связано огромное количество игроков, которые лезут в ливийскую повестку.

Взять, к примеру, госпожу Стефани Уильямс, которая еще недавно заверяла всех, что она прекратила заниматься Ливией и ушла на заслуженный отдых, купив себе, как писали СМИ, домик в Бордо [город во Франции]. А сегодня она вновь полна сил и бьется за свое финансовое будущее, взбаламучивая политическое поле Ливии. Это суть проблемы. Честные же люди, типа Яна Кубиша, в этой свалке не выживают», — заявил Евгений Пригожин.

Федеральное агентство новостей /

Бизнесмен добавил, что выборы отменили, так как международные игроки постоянно меняют правила игры. К примеру, Абд аль-Хамид Дабиба, который продержался на посту премьера девять месяцев и не сделал ничего полезного, при заступлении на пост давал обещания, что не будет баллотироваться, однако внезапно отказался от взятых на себя обязательств.

«Сунул свой нос туда, куда совать не имел права, купив себе место кандидата в президенты. Естественно, ливийский народ и все ключевые игроки восприняли это событие крайне негативно. Дабиба попросту решил всех обмануть. Еще одна проблема, с которой столкнулись "международные помощники" — во второй тур ливийских выборов, судя по социологии, вышли бы Хафтар и Каддафи. И вероятность победы Хафтара, как человека, который контролирует большую часть Ливии, была бы крайне высока.

Ни тот, ни другой вариант не устраивает тех, кто разворовывает ливийские деньги. Для Каддафи Запад нерукопожатен, а Хафтар искренне верит в необходимость служения ливийскому народу. Поэтому срыв выборов и организован был господами из ООН, которые их же и назначали. Ливийский народ хочет стабильности, а стабильность могут дать только сильные фигуры.

Сколько не меняй Сарраджа [премьер-министр Правительства национального согласия] на Дабибу, они были и останутся марионетками. Сегодня этими сильными фигурами являются Агила Салех, Халифа Хафтар и Фатхи Башага, один контролирует ливийские законы, второй – большую часть страны, а третий – единственный человек из политиков Запада Ливии, который может справиться с группировками, находящимися вокруг Триполи», — продолжает Евгений Пригожин.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов, Альгис Микульскис

Отдельного внимания, по мнению предпринимателя, заслуживает выступление Башаги в аэропорту Мисураты 25 декабря.

«Это ли не речь патриота. Снимаю шляпу. Эта речь смелого и ответственного человека. Пришло время сильных. И встреча сильных произошла в Бенгази. Сам факт ее говорит о том, что они в состоянии договориться о будущем Ливии без внешних советчиков и подстрекателей. В Ливии еще много проблем. И уж точно их не создают ни Турция, ни Россия.