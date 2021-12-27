«Бросать все дела и ехать». Саммит лидеров стран СНГ станет проверкой для Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать на неформальный саммит глав стран СНГ в Петербург 28 декабря, где у него будет возможность лично пообщаться с Владимиром Путиным.

Вот только вероятность того, что «слуга народа» воспользуется этим шансом, стремится к нулю, считает Песков. По его словам, формально Украина может присоединиться к переговорам даже несмотря на то, что официально не является членом СНГ. Дело в том, что эта страна имеет статус «учредителя» содружества.

Подобный своеобразный вызов из Кремля станет проверкой для Зеленского, считает экс-депутат Госдумы, политолог Александр Шерин. Он напомнил, что из Киева регулярно слышатся призывы к встрече двух национальных лидеров.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Так, в апреле президент Украины предложил Путину приехать в Донбасс, а спустя несколько дней – в Ватикан (мол, Папский Престол – лучшее место для обсуждения ситуации в самопровозглашенных республиках). В июне Зеленский даже перешел на русский язык, чтобы вновь пригласить коллегу из РФ за стол переговоров. Тогда же он обвинил Москву в намеренном «оттягивании» момента.

«Россия заявляет о своей готовности пообщаться, несмотря на все те заявления, всю ту театрализованную игру с обращениями к президенту РФ. Объективно, если глава государства желает решать самые главные проблемы своего государства, он должен быть готов к этому ежедневно, круглосуточно. Сегодня самая главная проблема на территории Украины — это гражданская война, которую необходимо остановить», – констатировал Шерин.

Открытая дорога на саммит лидеров стран СНГ для Зеленского – хороший повод пообщаться не только с президентом РФ, но и наладить отношения с главами других государств.

«Ему надо все свои дела бросать и ехать, этим заниматься. А если он не готов, то вообще к чему он там готов? Что может быть важнее? От границы Ростова-на-Дону ехать недалеко. Он же не в Мексике, он же не президент Бразилии. Он даже не глава Петропавловска-Камчатского и не губернатор Забайкальского или Хабаровского края. У нас главам регионов дольше лететь, чем Зеленскому из Киева», – резюмировал экс-депутат.

Неформальный саммит СНГ состоится во вторник, 28 декабря, в Санкт-Петербурге. Участие в нем на сегодняшний день подтвердили лидеры восьми государств: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев (он приедет в компании первого главы государства Нурсултана Назарбаева), президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.