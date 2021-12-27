Каршеринговый автомобиль въехал в снегоуборочный трактор на Московском шоссе в Петербурге

Очередное ДТП случилось на скользкой дороге в Петербурге : на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе столкнулись каршеринговый автомобиль и снегоуборочный трактор. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Информации о пострадавших нет.

За сегодняшнее утро было зафиксировано сразу несколько дорожных инцидентов. К примеру, на Тучковом мосту столкнулись Renault и маршрутный автобус, из-за чего движение в первом ряду временно приостановлено. Еще одна авария с участием двух легковушек произошла перед въездом на Большеохтинский мост.

Неочищенные от снега и льда дороги существенно затрудняют движение автомобилей, из-за чего затяжные транспортные заторы и многочисленные аварии в декабре стали привычными для жителей Северной столицы. Петербуржцы неоднократно жаловались на коммунальщиков губернатору Александру Беглову. Они просили градоначальника обратить внимание на качество уборки снега, однако должной реакции на жалобы пока не следует.