Сенатор Либицкий назвал катастрофическим сценарий выхода Польши из состава Евросоюза

Исключение или выход Польши из состава Европейского союза может обернуться трагедией для республики. Об этом заявил польский сенатор Ян Филипп Либицкий в интервью изданию Do Rzeczy.

По словам политика, в случае реализации такого сценария Варшава может попасть под сферу влияния Москвы.

«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — сказал сенатор.

Он добавил, что руководство страны обязано приложить все усилия, чтобы Польша не покинула ЕС, поскольку это будет «катастрофическим сценарием».

Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ранее заявил, что Германия собирается создать в Евросоюзе «четвертый рейх» и хочет федерализировать ЕС. По его словам, многие страны остались недовольны такой инициативой.