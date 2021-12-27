Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге выразил надежду на скорое признание «Спутника V»

Процесс признания российской вакцины от коронавируса может быть завершен в ближайшее время, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По словам чиновника, РФПИ уже подписал соглашения, которые необходимы для внесения «Спутника V» в перечень вакцин, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Это произошло в октябре 2021 года.

Затем представители международной организации встретились еще раз в ноябре. Стороны обсудили предоставление дополнительной информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Ожидается, что данные будут поданы к концу 2021 года.

«Я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен», — заявил Клюге в беседе с ТАСС.

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «Омикрон» незначительно снизилась, но после ревакцинации уровень защиты организма восстанавливается. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает телеканал «360».