С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин поблагодарил сотрудников МЧС России за достойную службу

Политика
Путин поблагодарил сотрудников МЧС России за достойную службу

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Информация появилась на сайте Кремля.

В поздравительном видео глава государства поблагодарил представитель МЧС за нелегкую, напряженную и рискованную службу. По его словам, сотрудники ведомства достойно выполняют задачи, которые возложены на министерство. Работа представителей МЧС очень важна для общества и государства.

«В текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали важные задачи по борьбе с эпидемией коронавируса», — сказано в сообщении.

Путин добавил, что специалисты ведомства осуществляли профессиональную деятельность в других странах. Кроме того, они занимались транспортировкой вакцин от коронавируса в Кубу, Индию и в другие страны.

Ранее Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. По его словам, представители этой профессии выполняют сложную и важную работу.

#мчс #россия #путин #поздравление