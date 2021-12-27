Путин поблагодарил сотрудников МЧС России за достойную службу

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Информация появилась на сайте Кремля.

В поздравительном видео глава государства поблагодарил представитель МЧС за нелегкую, напряженную и рискованную службу. По его словам, сотрудники ведомства достойно выполняют задачи, которые возложены на министерство. Работа представителей МЧС очень важна для общества и государства.

«В текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали важные задачи по борьбе с эпидемией коронавируса», — сказано в сообщении.

Путин добавил, что специалисты ведомства осуществляли профессиональную деятельность в других странах. Кроме того, они занимались транспортировкой вакцин от коронавируса в Кубу, Индию и в другие страны.

Ранее Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. По его словам, представители этой профессии выполняют сложную и важную работу.