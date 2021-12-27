Москва начала подготовку к выборам президента России 2024 года

Кремль начал подготовку к президентским выборам в 2024 году. Предварительное обсуждение вопроса стартовало еще летом, пишет РБК со ссылкой на источник.

В ходе дискуссий поднимался вопрос о том, что подготовку к избирательному процессу следует начинать заранее, а не за год. Кроме того, обсуждалась возможная кампания действующего лидера Владимира Путина.

Стоит отметить, что сам глава государства еще не принял решение об участии в выборах. Ранее он заявил, что в соответствии с новой Конституцией России он может вновь баллотироваться на пост президента. По его словам, этот факт стабилизирует внутриполитические процессы.