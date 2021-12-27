Власти Японии отказались комментировать слова экс-премьера Абэ о договоре с Россией по Курилам

Кабмин Японии решил не комментировать заявление бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который заявлял о готовности подписать соглашение с РФ на основе передачи меньшей части островов юга Курил – именно на них претендует Токио.

Осенью 2018 года на встрече в Сингапуре российский лидер Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговорный процесс насчет мирного договора. За основу была взята советско-японская Совместная декларация от 19 октября 1956 года.

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу. Правительство Японии придерживается курса на то, чтобы решить вопрос о принадлежности четырех северных островов (так в Токио именуют южную часть Курил. — Прим. ред.) и заключить на такой основе мирный договор с Россией, не откладывая это до будущих поколений», — ответил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Москва и Токио с 1950-х годов на нерегулярной основе взаимодействуют по дипломатическим каналам с целью выработки соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием для его подписания как раз и стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов.