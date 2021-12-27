Печатные СМИ Украины перестанут выпускать версии на русском языке

Закон об украинском языке обяжет местные печатные СМИ оказаться от русскоязычной версии. А это может привести к кризису бумажной прессы.

Издание «Страна» напомнило, что 16 января на Украине вступит в силу новый закон, согласно которому все СМИ будут печатать не менее 50% своих тиражей на государственном языке.

Главред газеты «Комсомольская правда на Украине» Оксана Богданова отметила, что после таких нововведений у печатных изданий не останется выбора, ведь им придется отказаться от русскоязычной версии. По ее словам, печатать двух версий из-за высоких финансовых издержек будет невозможна.

«Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать. Получается, что расходы вырастут в два раза», — объяснила журналистка.

Авторы «Страны» также уверены, что новый закон может поспособствовать окончательному краху печатных газет на Украине. Большинство читателей на протяжении десятилетий привыкли к русскоязычным версиям газет, а с нововведениями, вероятно, откажутся от бумажной прессы.