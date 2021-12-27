Песков: вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея на повестке дня не стоит

Тело первого председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина останется в мавзолее на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента ТАСС. Журналист поинтересовался, планируют ли в Кремле выносить тело вождя мирового пролетариата в будущем, например к 100-летию со дня его смерти в 2024 году.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — подчеркнул Песков.

Ленин умер в возрасте 53 лет от тяжелой болезни. Он не оставил никаких распоряжений относительно своих похорон. В связи с этим было принято решение о долговременном сохранении его тела и помещении в специально построенный мавзолей. С 1953 по 1961 годы в этом уникальном здании также находилось забальзамированное тело Иосифа Сталина.