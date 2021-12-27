Состояние зимних петербургских улиц разочаровало московского блогера Тинюкова

Коммунальные службы Петербурга не могут должным образом организовать уборку улиц. Злободневную для горожан тему поднял блогер из Москвы Радик Тинюков.

Тинюков недавно перебрался в Северную столицу. На своем YouTube-канале он решил поделиться своими мыслями о состоянии Петербурга зимой. И то, что он видит на улицах, его сильно разочаровывает.

«Я сейчас живу в Питере и, если честно, я возмущен максимально здесь коммунальной структурой, потому что снег здесь чистят плохо. Реально, много, где плохо чистят снег», — отреагировал Радик Тинюков.

Блогер обратил внимание и на уборку мусора в городе. Однажды рядом с подъездом он увидел пустую бутылку и решил, что коммунальщики выбросят ее утром. Но этого не произошло и через пять дней. Тогда Радик решил взять ситуацию в свои руки и выполнил работу за них.

Негативное впечатление на блогера произвел гололед. Тинюков сравнил состояние дорог с «русскими горками» и поинтересовался, как по ним ходят пожилые люди. И его негодование разделяют сами петербуржцы. Они неоднократно направляют свои жалобы в администрацию губернатора Александра Беглова, требуя ответственно отнестись к своим обязанностям. Но все сообщения с просьбами решить проблему до сих пор остаются нерешенными.