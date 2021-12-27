Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит 32 крылатые ракеты и новейший комплекс «Панцирь-М»

Работы по модернизации фрегата «Адмирал Чабаненко» ведутся на заводе «Нерпа». Корабль должны оснастить 32 крылатыми ракетами, сообщил источник в судостроительной отрасли.

После модернизации «Адмирал Чабаненко» получит усиленное вооружение. Вместо двух пусковых установок «Уран» на нем появятся четыре аппарата, способных нести 16 крылатых ракет X-35, пишет РИА Новости.

«Фрегат получит универсальную пусковую установку вертикального пуска на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Всего "Чабаненко" сможет нести 32 крылатых ракеты», — отметил источник.

Дополнительно фрегат оснастят новейшими морскими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М». Специалисты установят современные радиолокационные системы и другое оборудование. Сроки ходовых испытаний «Адмирала Чабаненко» назначены на конец 2022 года.