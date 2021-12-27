Постпред Мурадов: провокаций в Крыму со стороны Запада можно ожидать в любое время

Украина и страны-участники НАТО могут повторить провокации в Черном море в ближайшее время. Об этом рассказал постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Точного времени возможных провокаций определить нельзя. Но, по мнению постпреда Мурадова, их можно ожидать в любое время. Пока НАТО и Соединенные Штаты задумались о предложениях России, пишут «Известия».

«Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации. Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодний период, скажу так: если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ "любит"», — добавил Мурадов.

Постпред республики выразил надежду, что власть Украины проконсультируется с кураторами по поводу своих действий и не станет нагнетать обстановку. Мурадов также подверг критике «Крымскую платформу». По его словам, этот проект добавил напряженности вокруг России.