Вице-президент Харрис: США предупредили Россию о беспрецедентных санкциях из-за Украины

США могут применить в отношении России новый пакет санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире телеканала CBS заявила американский вице-президент Камала Харрис.

Вашингтон обсуждает соответствующий вопрос с партнерами, а также с Москвой. Харрис пояснила, что американская сторона «ясно дала понять, что готова применить санкции, которых вы еще не видели раньше». Соответствующее заявление стало ответом на вопрос журналистов о возможности начала «горячей войны» в Европе.

«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», — заявила вице-президент.

Запад в последнее время развернул антироссийскую кампанию, связанную с обострением ситуации в Восточной Европе. Москва неоднократно опровергала все заявления о возможном «вторжении» на территорию Украины.